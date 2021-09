În cadrul etapei a II a Ligii Zimbrilor, CSU din Suceava va juca pe teren propriu în compania grupării Minaur Baia Mare. Partida va avea loc duminică 5 septembrie de la ora 17.00 în sala ”Dumitru Bernicu”. Intrarea se va face conform protocoalelor sanitare în vigoare.

”Vom juca pe teren propriu cu o echipă cu tradiție care are în componență jucători valoroși din România, dar și din străinătate. Am urmărit duelul maramureșenilor cu Dinamo și ne-am informat cât am putut despre adversari.

Cum niciun meci nu seamănă cu altul, suntem pregătiți să ne batem pentru punctele puse în joc. Obiectivul nostru este menținerea în primul eșalon valoric și vom face tot ce depinde de noi să-l atingem.

Există ceva probleme de lot, însă ele nu trebuie să ne încurce. Este momentul în care vom juca după o perioadă extrem de lungă în fața propriilor suporteri și abia așteptăm să simțim murmurul tribunelor. Nu va fi totul ca la carte din cauza pandemiei, dar tot va conta enorm” a afirmat antrenorul principal al CSU din Suceava, profesorul Petru Ghervan.

La unison cu antrenorul lor au fost și portarul Grigoraș și pivotul Ștefan. CSU din Suceava are un program interesant în primele patru etape. După victoria de la Cluj, sucevenii vor juca cu Minaur Baia Mare, care a pierdut rău la Dinamo, apoi va evolua la Timișoara, care a pierdut rău acasă cu CSM Focșani și apoi acasă cu CSM Bacău.