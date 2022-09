CSU din Suceava și-a luat o revanșă binemeritată în fața grupării Minaur Baia Mare, după ce în sezonul precedent bucovinenii au pierdut de trei ori la un singur gol diferență în fața maramureșenilor. Nu se știe exact dacă s-au suprapus astrele, dar în chiar prima etapă a Ligii Zimbrilor 2022-2023, Minaur Baia Mare – CSU din Suceava a fost 28-30 (14-15).

„Universitarii” suceveni au făcut un joc curajos, evoluând cu mare încredere împotriva unei echipa tari și în fața unei atmosfere ostile, cum se știe din vechime că este în Baia Mare. Ne-am întrebat an la rând dacă am greșit noi cu ceva, dacă l-am tratat rău pe Dragoș când a trecut apa Moldovei din Ardeal sau am pus ”cucu” din Bucovina să dea ora exactă, dar nu am înțeles niciodată reacția fanilor din această zonă. Chiar dacă jocul a fost unul foarte echilibrat, sucevenii au fost în permanență la timonă, conducând în marea majoritate a timpului pe tabela de marcaj.

CSU din Suceava: Darius Makaria, Paul Simulescu – Csog Vencel (9 goluri), Adrian Tîrzioru (6), Claudiu Lazurcă (5), Pavel Loic (3), Răzvan Gavriloaia (2), Irakli Kbilashvili (2), Leonard Ștefan (1), Cosmin Lupu (1), Alex Bologa (1), Alex Dascălu, Daniel Stanciuc, Cătălin Zarițchi. Adrian Urdă, Elod Szasz.

La mai puțin de 48 de ore distanță de la această victorie, „alb-albaștrii” vor primi în sala Liceului cu Program Sportiv vizita campioanei Dinamo București, azi, cu începere de la ora 17.30, partida din cadrul etapei a doua fiind transmisă în direct pe postul de televiziune Pro Arena.

Rezultate înregistrate în prima etapă din Liga Zimbrilor:

CSM Constanţa – CSM Focşani 22-18

Potaissa Turda – Politehnica Timişoara 27-24

HC Buzău – Dinamo Bucureşti 22-34

CSM Bucureşti – CSM Oradea 29-26

CSM Bacău – CS Odorheiu Secuiesc 33-25

CSM Vaslui – Steaua Bucureşti 31-32

Minaur Baia Mare – CSU din Suceava 28-30