CSU Suceava are șapte handbaliști convocați la echipa națională de tineret a României pentru Campionatul European de tineret, care se va desfășura în perioada 10-21 iulie, în Slovenia. Este vorba de portarul Dragoș Podovei, extremele Cătălin Zarițchi și Sorin Grigore, interii Codrin Radu și Alexandru Reuț, centrul Bogdan Niculaie și pivotul Alexandru Focșăneanu. Lor li se alătură Daniel Stanciuc acum jucător la campioana Dinamo București. Reprezentativa țării noastre a fost repartizată în Grupa D, alături de Ungaria, Norvegia și Cehia.

Interesant este faptul că selecționata României are ambii căpitani de echipă din Suceava, adică Daniel Stanciuc și Cătălin Zarițchi. În plus cei doi au creascut împreună la echipa CSU Suceava și sunt prieteni. În anul 2023 au participat amândoi la programul ,,Respect Your Talent 2023’’- parte din EHF Master Plan 2020-2027.