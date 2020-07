De la începutul acestei luni au reluat pregătirea competițională și echipele de handbal masculin juniori II și III ale CSU din Suceava. La fel ca și toți ceilalți sportivi de la nivel mondial și tinerii suceveni au avut o pauză de circa trei luni cauzată de pandemia de coronavirus.

În pofida încercării de a face antrenament la domiciliu pentru a-și putea menține forma fizică, lucrurile au fost foarte complicate pentru că handbalul este un joc de echipă care presupune armonizarea acțiuni și omogenitatea lotului, deziderate greu de realizat on-line.

”A fost o perioadă dificilă pentru cei mai tineri, mai ales că ambele echipe, și cea de juniori II și cea mai mică, sunt calificate la turneele finale al Campionatelor Naționale. Este bine că am reușit să-i aducem pe toți împreună și deocamdată facem pregătire în aer liber, la terenul de la Sfântu Ilie și la cel sintetic al USV. Este bine că toți cei prezenți la antrenamente au fost sănătoși și nu am avut niciun fel de probleme.

Este o perioadă de reacomodare la efort, care apoi se va transforma în una de acumulări fizice. Nu sunt unele dintre cele mai agreate antrenamente, dar ele sunt necesare pentru a evita accidentările atunci când vom intra în sală.

Avem obiective foarte ambițioase în acest an, la juniori II vrem să ne luptăm pentru medalia de aur, iar la juniori III să urcăm pe podiumul de premiere. Nu știm cu exactitate ce va urma, cum se va relua anul școlar, cum vor fi organizate competițiile sportive, dar avem speranța că vom putea lupta pentru victorie la turneele finale. Avem generații de excepție, mulți jucători la loturile naționale de juniori ale României și vrem să fim în cea mai bună formă sportivă atunci când va trebui.

Din ce știm, turneele finale vor fi programate la o lună de zile după reluarea pregătirii în sală. Să sperăm că va fi bine și toată lumea va fi sănătoasă. În acest an FRH a promis și realizarea unui lot național pentru tinerii născuți în 2006 și 2007 și avem și noi o mulțime de propuneri pentru această selecționată” a declarat antrenorul echipei de handbal masculin juniori II a CSU din Suceava, Vasile Boca.