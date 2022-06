În luna august vor avea loc disputele din cadrul eșalonului al doilea european al juniorilor U18. Astfel, cele 24 de echipe înscrise la acest nivel au fost împărțite în trei „grupe”, jocurile urmând să aibă loc în cadrul unor turnee ale căror câștigătoare vor promova în prima grupă valorică. România a fost repartizată împreună cu Austria, Belarus, Finlanda, Estonia, Slovacia, Ucraina și Marea Britanie. Inițial, turneul trebuia să aibă loc în Ucraina, însă acest lucru nu mai e posibil din motivele bine cunoscute, aceleași care au dus și la excluderea Belarusului.

EHF a decis ca turneul să fie relocat în România, în perioada 8-14 august. Cele 7 echipe au fost împărțite în două grupe: România, Finlanda și Marea Britanie în grupa A, respectiv Austria, Slovacia, Ucraina și Estonia în grupa B. Primele două clasate din fiecare grupă vor juca semifinalele, ale căror învingătoare vor disputa finala mare ce va desemna câștigătoarea turneului, adică echipa promovată în primul eșalon valoric.

În ce privește naționala de juniori a României, aceasta are o nouă conducere tehnică: Adrian Petrea – antrenor principal, Vasile Boca – antrenor secund și Bogdan Pralea – antrenor cu portarii. Turneul din luna august va avea loc în Sala Polivalentă Craiova.

După o perioadă de excepție în care a demonstrat că are o relație deosebită cu sportivii de vârstă adolescentină, lucru care nu este deloc ușor, antrenorul sucevean Vasile Boca a fost numit secund la naționala U18 a României. Profesorul sucevean este multiplu medaliat în competițiile interne de juniori din ultimii ani, cu echipele CSU din Suceava, și are ocazia să-și îmbunătățească colecția de trofee la naționala de juniori I.

Practic, suceveanul Vasile Boca are 11 jucători, pe care i-a pregătit an de an în ultima perioadă, în lotul național U18 al României și are o relație deosebită cu ei.

„Merita de mai mult timp acest lucru pentru că avut performanțe de excepție în ultimii ani. Nu este simplu să lucrezi cu adolescenți și, mai mult, în perioada de pandemie. Ne bucurăm pentru el și îl vom susține”, a declarat profesorul Petru Ghervan.