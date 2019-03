Hannelore de la Insula Iubirii s-a făcut foarte remarcată în cadrul emisiunii din cauza certurilor și a controverselor care au urmărit-o pe parcursul tuturor edițiilor difuzate, dispute pe care chiar ea le-a iscat. Totodată, presupusa relație ascunsă pe care a avut-o cu ispita Andy, a făcut-o pe Hannelore să atragă atenția asupra ei, amintește click.ro.

După ce s-a filmat emisiunea, Hannelore și Bogdan s-au căsătorit, chiar înainte ca emisiunea să se difuzeze la tv. Dar căsnicia celor doi nu a durat prea mult, iar Bogdan a cerut divorțul. Acum, la câteva luni de la divorț, Hannelore regretă cumplit toate lucrurile pe care i le-a făcut omului pe care, după spusele ei, l-ar fi iubit cel mai mult. „Cum e şi viața asta… atât de imprevizibilă, atât de scurta, atât de sucită şi cu aşa multe surprize… astăzi eşti, mâine nu mai eşti, zboară timpul cât ai clipi, timp pe care nu îl mai poți recupera. Timp în care iei decizii fărã să îți dai seama, în care faci lucruri fără să gândeşti. Fapte, care pe tine nu te dor dar pe cei din jurul tău îi dărâmă. Degeaba îmi pare rău, faptul e deja consumat. Aşa am pierdut cel mai iubit om, @bogdanjonescu omul cu care am plecat la drum. Dar fiecare greşala în această viață, are rolul ei şi acela de a fi mai bun, acela de a nu mai greşi şi acela de a aprecia oamenii importanți din viața noastră. Uneori nu există cuvinte şi nici scuze suficiente pentru anumite fapte.”, a fost parte din mesajul redactat de ea pe rețelele de socializare, potrivit sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/hannelore-de-la-insula-iubirii-regreta-faptul-ca-l-ranit-pe-bogdan-fostul-ei-sot