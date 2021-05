Pe lângă trofeul continental, la EURO 2020 se dă o luptă și pentru câștigarea titlului de golgheter al competiției. Iar la ediția din 2021, atacantul britanic Harry Kane este creditat cu cele mai mari șanse.

Antoine Griezmann a fost golgheterul de la EURO 2016, cu 6 goluri marcate în 7 partide. O performanță remarcabilă pentru atacantul francez. De altfel, niciun alt jucător nu mai reușise atât de multe goluri din 1984 încoace. La ediția din 1984, Michel Platini a marcat 9 goluri, un adevărat record pentru Campionatul European.

Titlul de golgheter la Campionatul European este unul de prestigiu și a fost câștigat de fotbaliști legendari precum Gerd Muller, Marco Van Basten, Patrick Kluivert și Cristiano Ronaldo.

Și la EURO 2020 lupta va fi deschisă, iar cu prima șansă pornește Harry Kane, urmat de Romelu Lukaku, Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo, Memphis Depay, Timo Werner, Raheem Sterling și Antoine Griezmann.

Prezentarea favoriților:

1. Harry Kane – Potrivit cotelor la de pe NetBet pariuri sportive, atacantul lui Tottenham are cele mai mari șanse să câștige titlul de golgheter. El are cota 7.00 să reușească această performanță. Harry Kane nu are niciun gol la Campionatul European până acum, dar în naționala Angliei are 34 de reușite în 53 de partide. El are și un sezon excelent pentru Tottenham, iar la naționala Angliei a marcat deja două goluri în două partide din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2022.

2. Romelu Lukaku – Proaspăt campion în Italia, cu Inter Milano, Lukaku se pregătește să încheie un sezon excelent în Serie A, fiind cel mai bun marcator al campioanei. Și la naționala Belgiei se descurcă excelent, cu 59 de goluri în 91 de partide. Forma bună a fost continuată și în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2022, în care a marcat de două ori. El are astfel cota 8.50 să devină golgheterul Campionatului European.

3. Kylian Mbappe – Atacantul francez are cota 9.00 să fie cel mai bun marcator de la EURO 2020. Mbappe are 16 goluri în 42 de meciuri pentru naționala Franței și este un adevărat star al fotbalului mondial. O formă bună are și la echipa de club, fiind golgheterul lui PSG din acest sezon. Totuși, el nu a mai înscris pentru naționala Franței din octombrie 2020.

4. Cristiano Ronaldo – Starul portughez e un nume legendar în acest sport și are cota 10.00 să devină golgheterul Campionatului European. De altfel, Ronaldo este cel mai bun marcator din istoria Campionatului European, la egalitate cu Michel Platini, cu 9 reușite. El a marcat de două ori la EURO 2004, o dată la EURO 2008, de trei ori la EURO 2012 și de alte trei ori la EURO 2016. Ronaldo are, totodată, 21 de meciuri la Campionatul European, fiind recordmen și la acest capitol. Pentru naționala Portugaliei a marcat 103 goluri în 173 de meciuri. Ronaldo încheie un sezon excelent în plan personal pentru Juventus Torino, fiind din nou golgheterul echipei, însă despre viitorul său se vorbește intens, având în vedere rezultatele slabe ale echipei.

5. Memphis Depay – Atacantul olandez în vârstă de 27 de ani este al cincilea favorit, având cota 17.00. Depay vine după un sezon bun în tricoul lui Olympique Marseille, în care a fost golgheterul echipei. Numele său a fost legat intens în ultima perioadă de un eventual transfer la FC Barcelona. Pentru naționala Olandei, el a marcat 23 de goluri în 62 de partide. Două dintre acestea au fost marcate în 2021. Cel mai prolific al an său în naționala Olandei a fost 2019, când a marcat de 6 ori.

EURO 2020 va avea loc între 11 iunie și 11 iulie, iar patru meciuri vor avea loc pe Arena Națională din București.