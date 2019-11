Opt persoane au fost sancționate de Poliția Locală Suceava pentru actele de vandalism comise după meciul de săptămâna trecută dintre Foresta și Dinamo, scor 0-4, contând pentru optimile Cupei României la fotbal. Indivizii au fost depistați cu ajutorul camerelor de supraveghere instalate de municipalitate. Viceprimarul Lucian Harșovschi a scris pe pagina sa de Facebook: „Reamintesc faptul că Primăria municipiului Suceava are un sistem de supraveghere video performant! Menționez acest lucru mai ales pentru persoanele care în noaptea de 30 spre 31 octombrie 2019, după meciul de fotbal Foresta Suceava – Dinamo București, au dorit să își manifeste bucuria sau supărarea într-un mod neadecvat. În intervalul de timp 01.05-02.07, în traseul lor, 8 persoane și-au lăsat „amprenta” în mai multe locuri. Firul faptelor îl puteți urmări în imagini, persoanele fiind identificate de către poliția locală și sancționate în consecință. Imaginile le fac publice tocmai pentru a descuraja un astfel de comportament pe viitor! Exemple de așa NU!” Imaginile surprinse de camerele de supraveghere pot fi văzute pe pagina de Facebook a viceprimarului Harșovschi, așa cum a notat acesta în postare.

