Primăria Suceava a atribuit patru licențe de taxi pentru mașini cu motor electric. Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi a declarat, astăzi, că primăria a anunțat în data de 28 iunie 2019 declanșarea procedurii de atribuire a autorizațțiilor taxi pentru transportul de persoane. Numǎrul de autorizaţii taxi disponibile este de 15, dintre care opt autorizații pentru autovehicule cu propulsie integral electrică, iar 7 pentru celelalte autovehicule, iar data limită de depunere a cererilor de participare la procedura a fost pe 28 august 2019. „Comisia de evaluare a ofertelor pentru procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi, constituită prin H.C.L. nr. 210 din 30.06.2016, modificată prin H.C.L. nr. 179/31.05.2018, s-a întrunit pe data de 05.09.2019, pentru analizarea cererilor şi documentelor, acordarea punctajelor stabilite pentru îndeplinirea criteriilor de departajare a autovehiculelor prezentate în declaraţiile pe proprie răspundere depuse odată cu cererile de participare la procedură, stabilirea punctajului total obţinut pentru fiecare autovehicul şi stabilirea transportatorilor autorizaţi cărora li se vor atribui autorizaţiile taxi”, a declarat Lucian Harșovschi. El a precizat că în termenul prevăzut în anunţul publicat privind declanşarea procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi au depus cereri de participare 10 transportatori, din cei 33 înscrişi în lista de aşteptare, cu un număr de 14 autovehicule. Viceprimarul Sucevei a arătat că în urma analizării conţinutului documentaţiilor, comisia a hotărât admiterea tuturor cererilor de participare la procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi. Lucian Harșovschi a precizat că după analizarea declaraţiilor pe proprie răspundere referitoare la autovehicule au fost acordate punctajele corespunzătoare pentru fiecare criteriu de departajare.

El a precizat că numărul de autorizații taxi care se atribuie în cadrul acestei proceduri este de 11, din care patru pentru autovehicule cu propulsie integral electrică și șapte pentru propulsie cu motor termic.

