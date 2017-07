Viceprimarul Sucevei, Lucian Harşovschi, a cerut firmelor care lucrează pe şantierele din municipiu să producă un disconfort cât mai mic locuitorilor. Harşovschi a făcut solicitarea în şedinţa de marţi a comandamentului de lucru, şedinţă pe care a condus-o în absenţa primarului Ion Lungu care se află în concediu de odihnă. Viceprimarul a trecut în revistă stadiul principalelor investiţii din municpiu constatând că ritmul nu este cel aşteptat. Unul dintre motive îl reprezintă lipsa banilor. Reprezentantul firmei care se ocupă de modernizarea iluminatului public cu fonduri elveţiene s-a şi plâns de faptul că are facturi neplătite de 312 zile. Din acastă cauză se lucrează cu o singură nacelă iar ritmul este nesatisfăcător.

« Singura problemă este lipsa banilor. Bani care vor veni pentru ca lucrările să meargă mai bine pe timp de vară. Se întâmplă însă un lucru paradoxal şi anume să ne bucurăm că am fost lăsaţi să lucrăm cu banii noştri. Mă refer la creditul de la CEC pe care l-am luat pentru zona de agrement Tătăraşi şi care Comisia de Împrumuturi Locale şi-a dat avizul că putem folosi banii. Chipurile am fost blocaţi pentru că deficitul ţării depăşea 3% cu împrumutul de la Suceava. Am ajuns să ne bucurăm că ni se permite să lucrăm pe banii noştri », a spus viceprimarul. Lucian Harşovschi a mai cerut constructorilor să respecte calitatea lucrărilor avertizându-i că specialiştii primăriei vor verifica la sânge acest aspect.