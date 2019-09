Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi a prezentat în Finlanda unde participă în orașul Espoo la o dezbatare în cadrul proiectului “Health&GreenSpace”, propunerile de amenajare a parcului Șipote și a malului râului Suceava în zone de agrement. ”Facem pași vizibili spre a avea un oraș din ce în ce mai “verde” în ceea ce privește transportul, noxele, dar și parcurile și zonele pietonale.

Suceava este partener cu orașele: Espoo (Finlanda), Santa Pola (Spania), Breda (Olanda), Messina (Italia), Tartu (Estonia), Limerick (Irlanda), Poznan (Polonia) și Budapesta (Ungaria), în cadrul proiectului “Health&GreenSpace”. Proiectul presupune planificarea și gestionarea responsabilă a zonelor urbane verzi și este cofinanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului de cooperare teritorială URBACT III.

Am discutat, alături de colega mea de la Direcția Proiecte Europene, Gabriela Lazăr, cu persoane care au experiență și sunt direct implicate în amenajarea și protejarea spațiului verde din orașul Espoo, astfel încât, pe baza bunelor practici identificate, să avem cele mai bune soluții pe care să le aplicăm în amenajarea/transformarea malului Râului Suceava într-o zonă verde. Mai mult decât atât, în momentul în care vom avea în proprietate parcul Șipote, vom căuta sursa de finanțare potrivită și vom veni cu idei inovative și sustenabile împreună cu partenerii noștri”, a declarat Harșovschi.