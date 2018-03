Viceprimarul PNL al Sucevei, Lucian Harşovschi, acuză PSD că serveşte zilnic românilor teme generale de dezbatere cu scopul de a deturna atenţia de la principalele probleme ale lor. El a dat exemplul judeţului Suceava unde CFR a decis anularea trenului Suceava-Constanţa dar şi a altor trenuri pe rute judeţene şi nimeni nu vorbeşte despre acest lucru considerat foarte grav. Harşovschi cere liderilor locali ai PSD să arate că le pasă de suceveni şi să discute cu cei de la CFR pentru a reveni la decizia de anulare a trenurilor. “Citeam zilele trecute o știre care a cam trecut neobservată, din punctul meu de vedere. CFR anulează trenul Suceava – Constanța, singura noastră legatură feroviară cu litoralul românesc în extrasezon precum și alte trenuri pe rute județene. La televizor ni se servește zilnic, de către PSD, numai pâine și circ. Zilele acestea având-o pe Codruța Kovesi în prim plan, nu demult schimbarea guvernului și așa mai departe, numai să nu vedem ceea ce se întâmplă în țară. Scumpirea carburanților, a electricității, a gazului, creșterea euro și a Robor-ului afectează toți românii dar eliminarea trenului Suceava – Constanța precum și alte trasee județene ne afecteză în mod direct pe noi. Cred că este foarte grav ceea ce se întâmplă, mai ales că liderii locali ai PSD Suceava tac “mâlc”. Poate se mobilizează și arată că le pasă de soarta sucevenilor și îi vor aborda pe reprezentanții PSD care ne conduc, pentru a reintroduce ceea ce au anulat », a declarat Harşovschi. Viceprimarul liberal consideră că perspectiva este sumbră întrebându-se retoric « oare ce ne mai pregăteşte PSD-ul în viitor ? »

