Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, anunță că au început lucrările de construire a unui nou trotuar pe strada Zefirului, în cartierul Ițcani. El a adăugat că acesta va asigura continuitatea trotuarului de pe strada Mitocului până la strada Alexandru Ghica și va avea o lungime de 180 metri și o lățime de 1,4 metri. ”Siguranța pietonilor este una dintre prioritățile municipalității, prin urmare, ne dorim să oferim acestora condiții care să îi protejeze și să le permită desfășurarea optimă a traficului pietonal, dar și auto”, a spus viceprimarul Sucevei.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating