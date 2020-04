Viceprimarul Suceavei, Lucian Harșovschi, a anunțat că de săptămâna viitoare, pe străzile municipiului va acționa un nebulizator care va pulveriza soluție dezinfecantă în aer în scopul distrugerii bacteriilor şi virusurilor. Mașina a fost achiziționată de firma de salubritate din Suceava, Diasil. Harșovschi a menționat că dotarea cu astfel de aparat a fost decisă în urma discuțiilor pe care le-a purtat discuții cu reprezentanții firmei de salubrizare pentru creșterea gradului de dezinfecție în municipiu. „Inițial a existat varianta închirierii unui astfel de aparat, dar cred că operatorul a înțeles necesitatea lui și l-a achiziționat pentru a fi folosit în exclusivitate în municipiul Suceava de fiecare dată când e nevoie”, a spus viceprimarul. El a precizat că realizarea igienizării cu acest nebulizator vine în continuarea acțiunilor zilnice de dezinfecție pe care le face Primăria municipiului Suceava. ”Mai mult avem și două mașini de trotuare venite special pentru acestea și pentru spații înguste”, a mai spus Harșovschi.

