Deocamdată, la repararea străzilor din Suceava lucrează doar societatea „Florconstruct”, dar în curînd vor reveni pe teren și celelalte firme aflate sub contract cu municipalitatea: SUCT, Autotehnorom și Conbucovina. SUCT, Autotehnorom și Conbucovina au trimis oamenii în șomaj tehnic, iar conform viceprimarului Lucian Harșovschi conducerile firmelor au spus că au luat această măsură pentru protejarea sănătății angajaților. Viceprimarul a menționat prin telefon la Radio Top, că pe lîngă proiectele pe care le are în derulare la Burdujeni, „Florconstruct” va lucra din această săptămînă la reabilitarea completă a sensului giratoriu de lîngă parcarea subterană nr. 1, din zona centrală, și a celui de la bazar. Lucian Harșovschi a mai spus că SUCT, Autotehnorom și Conbucovina vor reîncepe reparațiile stradale din 4 mai. Se va acționa inclusiv pe axul principal și vor continua lucrările de modernizare a străzii Mărășești, de la Catedrală către Serpentine, urmînd a fi turnat stratul de binder.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating