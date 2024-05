Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a anunțat că ”Suceava EcoRide” își reia activitatea. Mai exact, începând de astăzi sucevenii pot închiria trotinete pentru plimbări.

”Locațiile au rămas aceleași, la fel și tariful, 50 de bani pentru pornire și 40 de bani/minut. În cazul în care utilizatorul parchează trotineta în stand, se aplică o reducere, ajungând la 30 de bani/minut. Banii neutilizați din portofelul electronic se raportează pentru sezonul acesta. Închirierea trotinetelor se face doar prin intermediul Aplicației Suceava EcoRide, ce poate fi descărcată din App Store sau Google Play”, a spus Harșovschi.

Locații:

📍Primărie – B-dul 1 Mai;

📍Centru – Piața 22 Decembrie – Str. Nicolae Bălcescu;

📍Burdujeni – Parcul Copilului, zona Moldova – Str. Calea Burdujeni;

📍Obcini – Spațiul de joacă de pe str. Victoriei;

📍Stație Curcubeul – parcare Dorna, lângă Banca Transilvania – B-dul. George Enescu;

📍Centrul de Tradiții – Str. Universității;

📍Mărășești – Parc Mărășești – Str. Mărăști;

📍Bucovina – Magazin Bucovina – Str. Ștefan cel Mare;

📍Parcul Central – Între BCR și Parchet – Str. Ștefan cel Mare;

📍Centrul Cultural al Municipiului Suceava – Str. Mihai Eminescu;

📍Zona Agrement “Tătărași” – Str. Roma;

📍Cetatea de Scaun a Sucevei.