Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a anunțat că administrația locală continuă totuși să gestioneze activitățile curente ale orașului și să facă treabă. El a spus că au fost demarate lucrări de modernizare pe strada Ion Neculce unde vor fi amenajate 81 de noi locuri de parcare, astfel:

38 locuri de parcare – bl. 22 și 23;

33 locuri de parcare – bl. 25, 26 și 27;

4 locuri de parcare – bl. 28;

6 locuri de parcare – bl. 27, la intersecția str. Ion Neculce cu str. Octav Băncilă.

Harșovschi a precizat că lucrările fac parte din amplul proiect ”Modernizarea Sucevei de la Scara Blocului”.

”În această perioadă, majoritatea sucevenilor sunt acasă, la fel și mașinile acestora, care pot îngreuna activitățile muncitorilor. Momentan se lucrează în condițiile date, dar va trebui ca la un moment dat, posesorii de autovehicule să ne sprijine și să parcheze mașinile astfel încât să se permită turnarea covoarelor asfaltice”, a mai spus viceprimarul Sucevei.