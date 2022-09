Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a anunțat că au fost finalizate lucrările de asfaltare a unui tronson din str. Aleea Jupiter din cartierul George Enescu. Lucian Harșovschi a precizat că este vorba despre o porțiune de stradă care până în momentul de față era pietruită. „Continuăm lucrările de asfaltare și în cartierul George Enescu. Până în prezent, pe Aleea Jupiter s-au desfășurat lucrări ample, porțiunea care începe din fața magazinului Rombat și se termină la Biserica Sf. Ioan cel Nou a devenit din stradă pietruită, fără trotuare, o stradă asfaltată, încadrată de borduri și cu trotuar pietonal adiacent părții carosabile”, a spus Harșovschi. El a mai adăugat că pe acest tronson a fost introdusă și o rețea de canalizare pluvială.

