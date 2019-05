Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, anunță finalizarea lucrărilor de asfaltare a străzii Dragoș Vodă. ”Legătura dintre strada Zamcei și străzile Vasile Alecsandri, Mihai Viteazu și Nicolae Bălcescu este mai rapidă, fără denivelări și poate descongestiona traficul sub 3.5 tone din zonă”, a spus Harșovschi. El a oferit și datele tehnice ale lucrăriloe: pavaj – trotuare (2×1,5m × 500 ml); bordură mare – 1015 ml; bordură mică – 655 ml; pavaj – 1500 mp; asfalt (3015 mp); răsuflători gaz – 37 buc;canale – 42 buc; geigere – 21 buc; geocompozit – 3015 mp;

– Binder + preluări (BADPC 22,4) = 591T; uzură (BAPC 16) – 345T. ”Urmează să fie aplicat marcajul după ce se închid porii”, a mai spus viceprimarul.

