Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a anunțat că lucrările de sistematizare a traficului în zona intersecției str. Ana Ipătescu cu str. Mitropoliei au fost finalizate. Lucian Harșovschi a spus că prin modificările aduse asupra intersecției, banda de stocaj din str. Ana Ipătescu pentru cei care merg la Cetatea de Scaun a Sucevei a fost mărită cu 55 de metri. De asemenea, str. Mitropoliei, de la Biblioteca Bucovinei și până în str. Ștefan cel Mare, va fi cu sens unic. Harșovschi a precizat că pe acest tronson au fost amenajate 37 de locuri de parcare (19 în spic și 18 longitudinale). „Trebuie subliniat faptul că și timpii semaforului din str. Mitropoliei au fost modificați, respectiv 5 secunde în plus pentru cei care vor să meargă spre Ipotești și 10 secunde în plus pentru cei care vin dinspre Ipotești”, a arătat viceprimarul Sucevei.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating