Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a anunțat că o nouă etapă a lucrărilor de modernizare a zonei centrale a Sucevei s-a finalizat luni, odată cu trasarea marcajelor rutiere la cea mai mare parcare de reședință, recent asfaltată și anume parcarea de pe strada Curtea Domnească (în spate la fostul Taylan).

Potrivit viceprimarului, s-a turnat covor asfaltic pe o suprafață de 2.300 de metri pătrați și s-au folosit 132 tone binder pentru prelucrări și 220 tone strat uzură. Parcarea dispune de 75 de locuri.

”Modernizarea acelei zone s-a făcut în două etape, prima cuprinzând parcul dintre blocuri și aleile din jurul acestuia, iar acum s-a refăcut cu covor asfaltic întreaga parcare, inclusiv accesul principal, dinspre strada Curtea Domnească, care este de asemenea reabilitată integral. Luni am reușit să trasăm și marcajele rutiere, reușind astfel să punem la dispoziția cetățenilor 75 de locuri de parcare, aproape de kilometrul 0 al Sucevei”, a declarat Lucian Harșovschi.