Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, anunță finalizarea lucrărilor de modernizare pe strada Leca Morariu. ”O lucrare amplă, ce s-a întins pe o perioadă mai îndelungată, însă acum sucevenii se pot bucura de un nou covor asfaltic, pe o suprafață de 11.225 mp, trotuare reabilitate, toate accesele la scările de bloc refăcute și 343 locuri de parcare. Continuăm și mutăm echipa pe strada Oituz. După închiderea porilor se va aplica marcajul stradal”, a declarat Harșovschi.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating