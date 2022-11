Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a anunțat că o nouă stradă din cartierul Burdujeni a fost finalizată. Lucian Harșovschi a spus că este vorba despre finalizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a străzii Ecaterina Teodoroiu, care face legătura între str. Cuza Vodă și str. Plevnei, au fost finalizate. El a arătat că pe lângă reabilitarea carosabilului, au fost refăcute și trotuarele aferente străzii.

„Tot în Burdujeni, se lucrează pe strada Amurgului și refacem calea de rulare și trotuarul de sub pasajul peste calea ferată”, a precizat Lucian Harșovschi.