Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a anunțat că municipalitatea se ocupă în prezent de sistematizarea rutieră și amenajarea locurilor de parcare din cartierul Obcini, zona Metro. ”În prezent, sunt finalizate lucrările pentru parcările de reședință și se află în desfășurare lucrările pentru reabilitarea străzii Pictor Șerban Rusu Arbore (2450 mp) și a trotuarelor (350 mp). Mai mult, la finalizarea acestor acțiuni, va avea loc amenajarea spațiilor verzi. Valoarea lucrărilor este de 1.464.611,45 lei, iar la final, cetățenii vor beneficia de 203 locuri de parcare, noi alei de acces și o stradă refăcută total!”, a spus Harșovschi.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating