Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a anunțat că a fost finalizată operațiunea de reabilitare a parcării din spatele blocului turn din Areni. Într-o postare pe Facebook, viceprimarul notează că parcarea este în suprafață de 900 de metri pătrați. El menționează că au fost montați 400 de metri liniari de bordură mare, s-au introdus 24 de metri liniari de țeavă de canalizare și au fost realizate 4 guri de scurgere.

De asemenea, s-au turnat 148 de tone de binder și 130 de tone de mixturi asfaltice pentru stratul de uzură.