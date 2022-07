Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a anunțat finalizarea unei noi parcări cu 26 de locuri pe str. Anastasie Crimca, în spatele Tribunalului. Lucian Harșovschi a precizat că în aceeași zonă a fost deschis un nou șantier, pe str. Republicii. Harșovschi a precizat că această stradă va fi reabilitată în totalitate pe o suprafață de 1400 mp. „Pe această stradă vor fi refăcute trotuarele, vor fi extinse parcările acolo unde este posibil și vom trasa noi alei de acces pietonal. De asemenea, acolo unde sistemul de iluminat public este deficitar, îl îmbunătățim prin amplasarea de noi corpuri de iluminat LED”, a spus Lucian Harșovschi.

