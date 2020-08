Viceprimarul Sucevei, Lucian Harşovschi, a anunţat că au fost finalizate lucrările la o stradă nouă în apropierea Şcolii Gimnaziale nr. 4. Lucian Harşovschi a amintit că pentru a putea rezolva problema blocajelor din apropierea Școlii Gimnaziale Nr.4, în luna martie a acestui an au început demarat lucrările pentru construirea unei noi străzi. „Acum pot să anunţ că au fost finalizate lucrările pe strada Zorilor, unde a fost creată o străpungere din fața școlii, între blocurile E25 și E26, prin care se leagă strada din fața instituției cu strada principală. Mai mult, toată zona a fost reabilitată și au fost create 179 de noi locuri de parcare”, a arătat Lucian Harșovschi.

El a spus că atunci când a fost invitat la deschiderea anului școlar trecut la Școala Gimnazială nr. 4 a făcut o promisiune în numele Primăriei Suceava că va fi rezolvată problema traficului în această zonă. „Am spus noi atunci că vom crea o nouă străduţă, o breşă între strada Zorilor şi Şcoala nr. 4 şi uitaţi-vă că acest lucru s-a întâmplat. Avem o nouă stradă, un nou trotuar şi de acum accesul în zonă va fi făcut mult mai uşor. Şi pentru că s-a lucrat în zonă am aplicat şi o parte din programul de modernizare a Sucevei de la scara blocului pentru că am reabilitat parcările, am creat parcări noi acolo unde s-a putut şi s-au reabilitat căile de acces la scările de bloc. Dacă nu va mai fi pandemie şi şcoala va începe normal în luna septembrie toţi elevii, profesorii vor putea folosi această cale de acces în aşa fel încât traficul rutier în zonă să fie mai aerisit”, a precizat viceprimarul Sucevei. .

El a mai arătat că după lucrări, parcarea din fața acestei școli are o suprafață totală de 275 mp, cu 22 de locuri de parcare.