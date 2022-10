Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a anunțat că se lucrează la modernizarea străzilor din zona altor două unități de învățământ importante. ”Lucrările de reabilitare și modernizare a străzilor din municipiul Suceava continuă. Se lucrează în zona altor două unități de învățământ importante. Pe strada Leca Morariu a fost asfaltată porțiunea ce deservește Liceului Economic și Casei de Asigurări de Sănătate, mai mult, aceasta este de acum cu sens unic. Lucrările continuă în zonă, atât cât vremea permite, iar în paralel se lucrează și la extinderea sistemului de iluminat public. În zona Colegiului Tehnic “Samuil Isopescu”, sunt aproape de final lucrările pe strada cu același nume, această reabilitare venind în continuarea străzii Tudor Vladimirescu, finalizată și ea în această vară”, a spus Harșovschi.

