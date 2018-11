Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harşovschi, a făcut marţi un apel către locuitorii din cartierul Burdujeni sat să depună la distribuitorul de gaz metan cereri de branşare la reţea. Harşovschi a arătat că străzile prinse în proiectul de aducţiune a gazului metan sunt incluse într-un program de modernizare fiind de preferat ca branşamentele individuale să fie realizate înainte de asfaltare pentru a nu fi sparte din nou. „Fac un apel public către locuitorii din Burdujeni sat ca să depună cereri la distribuitorul de gaz pentru a face branşamentele . Acum se lucrează pe strada Lev Tolstoi care e prinsă la asfaltare şi e păcat ca după ce punem asfaltul să se facă racodurile la gaz. Vom limita aceste avize după ce vom turna asfaltul. Colegii mei din primărie vor merge din poartă în poartă să informeze oamenii ca să depună cererile să facă proiectele şi să se branşeze”, a spus viceprimarul. Lucrările de racordare la rețeaua de gaz metan a cartierului Burdujeni sat, o lucrare mult așteptată de cetățenii din această zonă, au început în data de 7 noiembrie. S-a început cu strada Lev Tolstoi şi se va continua cu Vasile Pârvan. Investiția care este executată de firma Test Prima are o valoare de peste 3,7 milioane de lei fără TVA și presupune extinderea rețelelor de gaz pe 33 de străzi, din Burdujeni sat şi de pe Dealul Mănăstirii unde sunt peste 1.300 de imobile. Durata de realizare a lucrărilor este de 36 de luni.

