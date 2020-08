Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a informat că, până diseară, partidele trebuie să-și înlăture materialele electorale din oraș, având în vedere că mâine debutează campania pentru alegerile locale din 27 septembrie. În caz contrar, se vor aplica amenzi. Viceprimarul a declarat că au fost stabilite 32 de locuri speciale pentru afișaj electoral și că nu va mai fi permis afișajul, de exemplu, pe stâlpi, pereți și în stații de autobuz. El a afirmat: „Vreau ca toți competitorii, indiferent de culoarea politică, să dea dovadă că sunt cunoscători ai principiilor morale și să înțeleagă faptul că lupta electorală trebuie să rămână la acest statut și să nu cadă în altă extremă! De asemenea, orașul nu trebuie să sufere nici în timpul campaniei electorale și nici după ce aceasta se termină, trebuie să îl respectăm, să îl menținem curat și să nu îl sufocăm. Primăria va fi vigilentă din acest punct de vedere și vă asigur că, atât colegii de la Poliția Locală, cât și cei din cadrul serviciului de ecologizare, vor fi prompți și vor aplica sancțiuni acolo unde nu se va respecta legislația. Succes tuturor în această campanie electorală, iar pe 27 septembrie să câștige sucevenii!” Lucian Harșovschi a subliniat că afișarea mijloacelor de propagandă electorală în alte locuri decât cele permise se sancționează cu amenzi cuprinse între 600 și 1.000 de lei. În același timp, degradarea sau murdărirea în orice fel a clădirilor publice, inclusiv prin expunerea de afișe, anunțuri sau prin scrierea diferitelor inscripții, se sancționează cu amenzi cuprinse între 400 și 800 de lei, în cazul persoanelor fizice și între 500 și 1.000 de lei, în cazul persoanelor juridice. Lucian Harșovschi figurează pe lista PNL pentru Consiliul Local Suceava.

