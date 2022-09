Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a anunțat că alte 49 de locuri de parcare au fost amenajate pe str. Eroilor din cartierul Burdujeni. Lucian Harșovschi a spus că primăria a finalizat lucrările de reabilitare a străzii Eroilor, în zona garajelor, unde, pe lângă schimbarea covorului asfaltic, înlocuirea bordurilor și refacerea trotuarelor, au fost reabilitate și parcările aferente blocurilor 112, 113, 114 și 115. Harșovschi a spus că str. Eroilor a fost modernizată pe o suprafață de aproape 1.800 de metri pătrați. De asemenea s-au modernizat 230 mp de trotuare și au fost amenajate parcări, pe lângă cele deja existente, pe o suprafață de 738,5 mp.

, 10.0 out of 10 based on 2 ratings