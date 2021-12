În municipiul Suceava, atunci când ninge ori plouă și îngheață sunt de curățat 1,2 milioane de metri pătrați de drumuri și peste 237.000 de metri pătrați de trotuare. Viceprimarul Lucian Harșovschi a afirmat, la Radio Top: „Plouă sau ninge din cer, iar noi încercăm să curățăm la sol, că nu putem dintr-un avion. Ne axăm întâi pe arterele principale, pe străzile care adună fluxuri de trafic, iar ulterior intrăm și în cartiere. Apoi, prioritare rămân trotuarele”. Totodată, viceprimarul a arătat că se vor aplica amenzi pentru necurățarea zăpezii din dreptul magazinelor. Lucian Harșovschi a menționat: „Legislația trebuie respectată și dacă e nevoie să aplicăm măsuri coercitive, colegii de la Ecologizare-Salubrizare fac asta, prin Poliția Locală. Notifică an de an proprietarii de spații comerciale pentru țurțuri, pentru zăpada adunată sau gheața formată la intrările și pe lungimea spațiului comercial și ulterior Poliția Locală va da și amenzi”.

