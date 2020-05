Viceprimarul Sucevei Lucian Harșovschi condamnă ”neprofesionalismul cras” al unei televiziuni centrale la adresa municipiului reședință de județ și al locuitorilor săi după ce a difuzat un reportaj în care s-au folosit cuvinte jignitoare precum „nordul sălbatic”. Viceprimarul Sucevei a atenționat CNA în legătură cu această situație.

”E trist că în vremuri atât de apăsătoare, jurnaliști în căutare de senzațional, își permit să jignească Bucovina și pe bucovineni folosind expresia „nordul sălbatic”

”Și da, să NU credeți! Încă o dată se dovedește că nu tot ceea ce se prezintă la TV este și adevărat. Din dorința de senzațional și pentru audiență, televiziunile calcă peste principiile de bază și peste reguli de etică, prezentând oamenilor informații neadevărate și imagini neconforme.E trist că în vremuri atât de apăsătoare, jurnaliști în căutare de senzațional, își permit să jignească Bucovina și pe bucovineni folosind expresia „nordul sălbatic”. Nu, nu suntem sălbatici, domnilor! Sucevenii au respectat carantina, nu au circulat pe străzi precum în reportajul celor de la Antena 1 și nici “aglomerație la metrou nu a fost”, am fi sesizat de îndată dacă ar fi fost cazul…Suntem oameni și merităm respect! Suceava este un oraș cât se poate de normal în aceste vremuri, unde oamenii respectă măsurile impuse și asta pentru că își doresc să revină la “normalitatea de altădată”. Nu merităm să fim arătați cu degetul, blamați și judecați la televizor. De sute de ani, Bucovina este recunoscută pentru ospitalitatea și bunătatea locuitorilor săi. Este locul unde au conviețuit și trăiesc în tihnă și respect mai multe naționalități, locul unde se îmbină ce e mai frumos din oameni și din natură. Am încredere că sucevenii știu să discearnă informațiile primite de „foamea” pentru senzațional a unor “jurnaliști” neprofesioniști! Sănătoși și responsabili!”, a replicat Harșovschi care a adăugat ”în cazul în care cei de la CNA nu sunt atenți, dat fiind faptul că e stare de urgență, îi facem noi atenți, cum am mai procedat și în trecut, cu un alt post TV: