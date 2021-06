Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a făcut în cadrul conferinței de presă de astăzi o serie de considerațiuni legate de o potențială candidatură a sa la funcția de primar la alegerile din 2024 răspunzând unei întrebări directe. ”Pot să spun că mă onorează faptul că se discută despre o astfel de posibilitate tot mai des dar repet până în 2024 mai este mult. Într-adevăr domnul primar Lungu a declarat că nu va mai candida prin urmare PNL va trebui să aibă un candidat și sperăm noi care să câștige Primăria. Sunt o variantă pentru acest mod de lucru dar mai e mult până în 2024. Dacă voi face acest lucru voi face în echipă așa cum am făcut-o de fiecare dată cu sucevenii și alături de suceveni. Trebuie spus clar că sunt multe lucruri de făcut și în momentul față avem treabă nu ne plictisim chiar dacă un viceprimar are atribuții limitate și de multe ori nici acolo nu are ultimul cuvânt dar repet ca om de echipă voi fi alături de PNL și de suceveni. Să ajungem în 2023-2024. Până atunci uitați câtă treabă avem”, a declarat Harșovschi. El a mai spus că nu a fugit niciodată de responsabilitate și a arătat că este ”o persoană implicată care merge pe teren stă de vorbă cu oamenii, ia decizii care uneori supără pe unii dar îi mulțumește pe alții”.