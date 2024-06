Candidatul PNL la funcția de primar al municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, și-a reiterat astăzi sprijnul pentru mediul de afaceri în urma unor vizite făcute la două fabrici fanion din oraș. ”Mediul de afaceri trebuie susținut! Am reiterat sprijinul pentru antreprenorii care asigură locuri de muncă pentru mulți dintre suceveni, în întâlnirile avute astăzi la două fabrici, unde am discutat și despre viitoare proiecte. “Antreprenorii vor fi sprijiniți! Mesajul către aceștia este că vor fi partenerii administrației. Nu trebuie să stea ei la ușa primăriei, ci noi trebuie să-i întrebăm ce doresc, cum cred că pot fi ajutați și să le oferim facilități”, a spus Harșovschi.

Antreprenorii plătesc taxe și impozite, dar plătesc și salariile unor oameni, iar acei oameni sunt membri ai comunității noastre.”

Pe 9 iunie, Alegem Viitorul!