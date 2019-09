După modernizarea Pieței Centrale și a celei din Burdujeni, Primăria municipiului Suceava demarează în acest an modernizarea Pieței Mici, așa cum este cunoscută de suceveni, a anunțat viceprimarul Lucian Harșovschi. Noutatea, a spus Harșovschi, este că proiectul prevede atât realizarea unei parcări subterane cu 67 locuri, precum și a unei construcții noi pentru spațiile comerciale, valoarea totală a proiectului fiind de 10.248.463 lei. ”Am toată încrederea în asocierea S.C. S.U.C.T. S.A. – S.C. LOIAL IMPEX S.R.L. – S.C. DON PROIECT S.R.L., că va realiza lucrări de calitate și că, dacă finanțarea va fi asigurată prompt, le va finaliza înainte de termenul stabilit, respectiv 24 de luni. Anul acesta este asigurata o finantare de 1.000.000 de lei din credit, bani cu decontare imediata. Fila de buget are 3,5 milioane de lei pentru 2019. Am asigurat finantarea pentru ca lucrările să nu dureze”, a spus viceprimarul. El a precizat că pe durata lucrărilor se va pune la dispoziția comercianților o suprafață de 1.500 mp, pentru ca aceștia să nu-și întrerupă activitatea iar sucevenii să aibă posibilitatea de a cumpăra produse agroalimentare proaspete.