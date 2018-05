Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harşovschi, a lansat miercuri un apel către consilierii PSD să voteze proiectul său privind amenajarea a circa 5.000 de parcări de reşedinţă moderne pe raza localităţii. El a arătat că sunt foarte multe cereri din partea cetăţenilor privind amenajarea de parcări care ar trebui onorate.

„Sunt foarte multe cereri dar am spus că atâta timp cât nu vom avea un vot în Consiliul Local nu vom putea reabilita aceste parcări. Vrem să avem un punct zero de la care să pornim şi să vedem pentru totdeauna ce e spaţiu verde rămâne spaţiu verde iar parcările se marchează se borduerează şi se asfaltaeză pentru oameni ca să poată parca civilizat pentru că până la urmă toţi sunt plătirori de taxe şi impozite şi trebuie să beneficieze de acest lucru normal spun eu în anul 2018. Noi vom încerca în fiecare şedinţă de CL. Am încercat fel de fel de lucruri poate poate se votaeză. Din nefericire nu au mai mers cum au spus când au mărit preţul la abonamente că li s-a băgat sub nas. Sper eu ca sucevenii să pună presiune şi să ne ajute să aprobăm acest parcări în aşa fel încît să putem să le facem”, a declarat Harşovschi. De menţionat că proiectul iniţiat de vicele Harşovschi a picat de cinci ori în Consiliul Local aleşii PSD votând de fiecare dată împotrivă.

Proiectul are nevoie de doua treimi din voturile consilierilor pentru a fi aprobat adică de 16 voturi din 23.