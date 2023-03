Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, face apel la cetățeni să permită Primăriei toaletarea sau tăierea copacilor atunci când este pusă în pericol siguranța lor. ”Când tăiem un copac, plantăm cel puțin doi în loc”, a spus viceprimarul. El a amintit de situații în care administrația a fost nevoită să taie copaci având toate avizele necesare însă a întâmpinat opoziție din partea unor așa ziși ecologiști. ”După cum bine știm, ninsoarea de acum 10 zile (25-28 februarie) a fost abundentă și a dus la ruperea multor copaci din oraș, provocând și pagube materiale. Mulțumim lui Dumnezeu că nu au fost victime. Doar primăria a intervenit pentru înlăturarea a 19 arbori căzuți, fără a pune în calcul copacii înlăturați de echipele de la ISU. O parte dintre arbori erau marcați si trebuiau fie toaletați, fie tăiați, dar au fost situații când, așa ziși ecologiști nu au permis acest lucru și au postat în mediul online acțiunile ”atroce” făcute de primărie, în condițiile în care existau toate avizele necesare. Fac apel la toți sucevenii să permită administrației să se ocupe de toaletarea/tăierea copacilor, ca astfel de cazuri să nu se mai întâmple și să nu devină un risc pentru siguranța sucevenilor. Vă asigur că de fiecare dată când intervenim și trebuie să tăiem un copac, plantăm cel puțin 2 în loc (zone diferite)”, a declarat Harșovschi.

