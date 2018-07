Viceprimarul PNL al municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a făcut un nou apel către consilierii locali ai PSD să voteze proiectul de hotărâre pentru amenajarea a peste 4.300 de parcări de reședință. Lucian Harșovschi a spus în cadrul unei conferințe de presă că acest proiect va fi supus aprobării în ședința de joi a Consiliului Local. Harșovschi a spus că deja s-a împlinit un an de când acest proiect a fost respins pentru prima dată în Consiliul Local, reprezentanții PSD nefiind de acord cu el. Viceprimarul Sucevei a amintit că proiectul prevede reabilitarea și modernizare a 4.364 de locuri de parcare, respectiv 1.161 de locuri în cartierul Obcini, 361 în Zamca, 1.755 în Centru și George Enescu și 1.087 de locui în Burdujeni.

„În total sunt 4.634 de locuri de parcare pentru cetățenii Sucevei, în așa fel încât aceștia să-și parcheze mașina într-un loc modern, civilizat, asfaltat, marcat și bordurat. Și în același timp vom avea grijă și de spațiul verde, pentru că acolo unde nu se făceau parcări se aducea terenul la starea inițială și se proteja mediul înconjurător. Din nefericire, la un an distanță încă nu avem un vot favorabil în Consiliul Local. Readuc aminte că pentru acest proiect, care este unul de inventariere al domeniului privat al municipiului Suceava, prin care să spunem că acele parcele de teren în primă fază sunt ale noastre și nu sunt revendicate sau retrocedate, avem nevoie de două treimi în Consiliul Local, adică 16 voturi. Din nefericire nu am avut aceste 16 voturi. Am avut 12 și ulterior încă 3 când s-au alăturat cei de la ALDE, și le mulțumesc că au înțeles că acest proiect este vital pentru suceveni. Prin urmare am avut doar 15 din 16 voturi și nu avem aprobat acest proiect”, a explicat viceprimarul Sucevei.

Harșovschi: Sper ca în al 12-lea ceas să fie aprobat acest proeict

În aceste condiții, Lucian Harșovschi a făcut un apel către consilierii locali ai PSD Suceava să voteze acest proiect în ședința de joi, precizând că el este un om al dialogului și este deschis discuțiilor pe marginea acestui proiect. „Din nefericire, într-un an de zile nu a venit nici un coleg de la PSD, oficial sau neoficial, în afară de ce ați văzut în conferințe de presă, să ne spună ce nu e bun la acest proiect, ce doresc să modifice sau ce putem scoate din aceste parcări, care nu sunt conforme, sau ce putem să adăugăm. Fac apel din nou la înțelegere la consilierii PSD să vină alături de suceveni și să voteze acest proiect. Și vă pot spune că anul trecut, tot prin votul domniilor lor, până în luna iulie s-au modernizat 517 de locuri de parcare”, a mai spus viceprimarul Sucevei.

Lucian Harșovschi a precizat că prin proiectul pe care îl depune au de câștigat și sucevenii care au mașini, dar și cei care își doresc să aibă spații verzi, în condițiile în care noile locuri de parcare vor fi delimitate prin borduri, nu vor mai putea fi amenajate altele. „Este un proiect important, la care au lucrat colegii mei și sper eu ca în al 12-lea ceas să fie aprobat în Consiliul Local. Fac apel la consilierii PSD să fie alături de suceveni la acest proiect pentru că așa cum se știe, Codul Administrativ a fost aprobat, acum este contestat la CCR, dar într-un final, pentru că e interesul celor de la PSD să îl aibă în această formă, va fi promulgat. Și apoi astfel de proiecte pot fi aprobate cu jumătate plus unu din numărul de consilieri, mai exact 12. De ce să mai piardă sucevenii câteva luni de zile, când deja au pierdut un an? Să votăm acest proiect cu unanimitate de voturi pentru că așa este normal ca sucevenii să beneficieze de aceste locuri de parcare”, a declarat Lucian Harșovschi, care a adăugat că va prelua amendamentele formulate de PSD pe marginea acestui proiect, dacă acestea vor fi pertinente și corecte.