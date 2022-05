Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, face un nou apel către cetățeni să participe la adunările generale ale asociațiilor de proprietari și să se implice în activitatea acestora, doar așa putând aduce schimbările pe care și le doresc. ”Doar 79 dintre cele 132 de asociații existente în municipiul Suceava și-au programat adunarea generală, la 65 dintre acestea a avut loc întrunirea, iar prezența cetățenilor a fost de doar 6,22%, motiv pentru care revin cu rugămintea de a organiza și a lua parte la adunările generale. Am participat la unele adunări și voi mai participa atât cât îmi va permite timpul, însă colegii mei din cadrul Serviciului Asociații de proprietari sunt prezenți la toate întrunirile și preiau principalele probleme. Majoritatea dintre acestea țin de scara blocului, de asociație și ulterior de primărie, de aceea prezența ta este foarte importantă, implică-te! Dacă nu ai semnat încă convocatorul, întreabă la asociație data ședinței, fără a fi luat la cunoștință de către toate persoanele, adunările nu se pot desfășura”, a transmis Harșovschi.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating