Ponderea veniturilor obținute din dările locale achitate de populație este mică atunci cînd vine vorba de realizarea de investiții în municipiul Suceava. Viceprimarul Lucian Harșovschi a declarat, la Radio Top: „Nu din taxe și impozite dorim să facem foarte multe investiții în oraș. Așa că nici nu le-am mărit de ani buni. De la persoane fizice dacă adunăm 1,5-1,6 milioane de euro pe an, adică aproximativ 8 milioane de lei. Or, în 2021, numai pentru programul de reparare a străzilor am avut alocată o sumă de 20 de milioane de lei”. Viceprimarul a spus că ponderea în buget o reprezintă fondurile europene și banii proveniți de la guvern din cotele defalcate din impozitul pe profit. Lucian Harșovschi a precizat: „Fondurile europene sînt cele mai importante în buget. De exemplu, autobuzele electrice aduse anul trecut cu fonduri europene au costat 22 de milioane de euro. Gîndiți-vă cîți ani și la ce valoare trebuiau să plătească persoanele fizice taxele și impozitele locale pentru a ne încadra în 22 de milioane de euro”.