Viceprimarul Suceavei, Lucian Harșovschi, a anunțat că municipalitatea continuă acțiunea de ridicare de pe domeniul public a mașinilor abandonate și îi avertizează pe proprietari că riscă amenzi cuprinse între 1.000 – 2.000 lei. ”Continuăm și cu ridicarea de pe domeniul public a autovehiculelor abandonate sau fără stăpân.

Dacă nu le luați voi, o facem noi. Este nevoie de locuri de parcare. Amenda pentru abandonarea autovehiculelor pe domeniul public este cuprinsă între 1.000 – 2.000 lei”, a transmis Harșovschi.

Primăria Suceava ridică mașinile abandonate de pe domeniul public 6. Mai 2020