Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, le atrage atenția celor care le trece prin gând să vandalizeze mobilierul urban din municipiu că vor fi identificați și vor da socoteală întrucât sistemul de supraveghere video implementat de Primărie funcționează și este extrem de util în asemenea situații. El a dat exemplul unor adolescenți teribiliști care înainte de Paște au vandalizat mai multe coșuri de gunoi din municipiu, au tras de bancomatul din zona magazinului Bucovina și au distrus numărul de înmatriculare al unui autoturism expus pentru prezentare și care au fost prinși iar acum urmează să suporte consecințele gestului lor. Harșovschi a publicat pe pagina sa de facebook înregistrarea de pe camerele de supraveghere video în care cei trei tineri apar în acțiune.”Cei trei au fost identificați de poliție și conform legii, actul lor de vandalism va fi pedepsit și le va ustura buzunarele.

Fac publice aceste imagini pentru a vedea și altii că sistemul de supraveghere își dovedește utilitatea și că actele de “bravura” sunt pedepsite într-un final.

Haideți să ne iubim orașul și simțul civic să primeze. Cele 146 camere ale Poliției Locale sunt vizionate live 24 de ore de către colegii de la Serviciul de Supraveghere Video”, a spus Harșovschi.