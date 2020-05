Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, intervine în scandalul creat de amplasarea la stradă a unui punct de colectare a deșeurilor din cartierul George Enescu. ”Înlocuim pe rând punctele de colectare de suprafață a deșeurilor cu altele moderne! Întotdeauna la finalul lucrărilor, pentru că mai avem de amplasat doar 13 din 200, apar discuții pro și contra. Cele mai recente, de pe bulevardul George Enescu sunt și cele mai controversate. Aici, containerele vechi erau amplasate într-un gang și de cele mai multe ori deveneau insalubre, atât din cauza cantităților mari de gunoi, cât și a spațiului insuficient pentru amplasarea unui număr mai mare de containere. Cele noi, puse la bulevardul principal, la vedere și într-un mod civilizat, de tipul unui mobilier urban, au devenit subiect de “scandal”. Câteva fotografii pe Facebook au făcut să apară diverse opinii contradictorii și au creat tabere în rândul cetățenilor”, a explicat Harșovschi.

”Au fost scoase la stradă pentru că a fost singura soluție pentru această zonă”

El a menționat că susține amplasarea noilor puncte de colectare acolo unde situația o impune și unde acestea se pot monta ”pentru că TREBUIE să depozităm gunoiul”. Viceprimarul a arătat că există motive pentru care aceste containere nu au fost amplasate într-un alt loc. ”Printre acestea se află faptul că, fiind îngropate, pentru montare sunt necesare lucrări de săpătură, iar în zona amplasamentului vechi erau multe, multe țevi și cabluri. Mai mult, toate blocurile turn de pe bulevard au avut ghene care au fost închise, fiind nevoie de multe puncte de colectare. De asemenea, pe aleea Lalelelor sunt foarte multe autoturisme și zona este îngustă, nepermițând accesul utilajelor de colectare.

Să le amplasăm la 1 m de intrarea în scară? Am putea, pentru că cele îngropate au alte reguli, dar nu ar fi etic. Au fost scoase la stradă pentru că a fost singura soluție pentru această zonă! În plus, la stradă, sucevenii vor fi mai atenți când vor depozita și vă asigur că și firma de salubrizare va fi mult mai vigilentă.Vom vedea dacă vor rămâne sau nu, dar această soluție este aplicată și în multe alte țări din U.E. și sunt acceptate și întreținute într-o manieră civilizată. La noi de ce nu s-ar putea, dat fiind faptul că ne raportăm deseori la aceste țări civilizate?”, a spus Harșovschi.

”Producem gunoi și „ascunderea lui sub preș” sau depozitarea la “dos” nu este o soluție!”

El a amintit că și pe calea Obcinilor sunt montate astfel de containere încă de anul trecut, însă nu s-a auzit să fi fost discuții. ”Cu sau fără voturi, gunoi producem cu toții și acesta trebuie adunat undeva, iar dacă vom înțelege că e datoria noastră, a tuturor, să fim responsabili și civilizați, nu vor exista probleme. Sănătoși și responsabili. Producem gunoi și „ascunderea lui sub preș” sau depozitarea la “dos” nu este o soluție!”, a încheiat Lucian Harșovschi.