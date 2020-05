Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, lămurește problema care s-a iscat în jurul comunei Șcheia care nu ar face parte din zona metropolitană în accepțiunea actului normativ care instituie starea de alertă iar oamenii ar avea nevoie de declarații pe propria răspundere pentru a intra sau ieși din localitate. El a făcut trimitere la o postare de pe site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Interne care definește clar termenul de zonă metropolitană în care se încadrează și comuna Șcheia.

”Sunt considerate ca făcând parte din zona metropolitană localitățile aflate pe o rază de până la 30 de kilometri față de principalul oraș (conform art.11 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi). Totodată, se va considera zonă metropolitană Municipiul București și întreg teritoriul județului Ilfov”, se menționează pe site-ul MAI.

”E plin Facebook-ul de informații potrivit cărora localitatea Șcheia nu se află în zona metropolitană și că sucevenii sunt pasivi de amendă dacă merg la un supermarket din zona Obcini. Logica mea e total diferită de cea “juridică” a unora. Cred că site-ul oficial infirmă inepțiile unora și pune pe picior de egalitate sucevenii”, a spus Harșovschi.