Pista de atletism a Stadionului Areni se redeschide publicului începând de mâine, 1 aprilie, a anunțat viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi.

”Toți cei care își doresc să alerge pe stadion o vor putea face de luni până sâmbătă, în intervalul orar 07:00 – 21:00 (pentru început). Mișcarea face bine tuturor, astfel, vă așteptăm în număr cât mai mare la alergat”, a declarat viceprimarul.