Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, s-a vaccinat astăzi du doza de rapel și a făcut un apel ferm către suceveni să se vaccineze anticovid. El a dat exemplul mamei sale care săptămâna trecută trebuia operată de urgență pentru o ruptură corticală discală (hernie de disc dureroasă), boală care a venit brusc și din cauză că a fost găsită pozitivă la COVID-19 intervenția a fost amânată.

”În lumina ultimelor evenimente petrecute în viața personală, astăzi, m-am trezit cu speranță și mai multă determinare. M-am vaccinat deoarece cred că este singura soluție de a stopa pandemia și de a ne întoarce la viețile noastre de dinainte. Vreau normalitatea de altădată! Vreau să nu ne mai fie frică să ne apropiem unii de ceilalți! Vreau să nu mai trăim deloc cu teamă! Îmi vreau familia mai aproape, iar acum, mai presus de toate, vreau să o strâng pe mama din nou în brațe! Săptămâna trecută, mama ar fi trebuit operată de urgență pentru o ruptură corticală discală (hernie de disc dureroasă). Totul a venit brusc, nimic nu anunța acest lucru, doar durerea insuportabilă de picior apărută într-o dimineață a făcut să sunăm la ambulanță! De aici, lucrurile au luat o turnură neașteptată. Deoarece protocolul o impune, a fost testată pentru Covid – 19 și i s-a făcut un examen CT torace. Analiza imaginilor arată că plămânii îi sunt afectați între 70-75% și din acest motiv medicii au renunțat la intervenție de teamă că plămânii ei vor ceda. Ulterior a venit și rezultatul PCR – diagnostic pozitiv. De atunci stă cu dureri insuportabile, calmante și tratament anti-Covid. În doar câteva ore, saturația a scăzut de la 98% la 80%. Diagnostic pozitiv și în cazul tatălui meu, internat și el, însă cu o formă mai ușoară. Acum nu putem decât să așteptăm și să avem încredere în doctori, în Dumnezeu și în puterea organismului de a lupta. Un lucru greu de povestit, dar pe care îl împărtășesc, mai ales celor care nu sunt hotărâți asupra vaccinului. Am încredere că orice persoană vaccinată va fi în final protejată de acest virus, iar persoanele deja afectate de alte boli vor putea fi tratate corespunzător și la timp. Timpul curge și nu știm dacă în favoarea noastră sau nu. Să avem mai multă încredere în ceea ce ne spun specialiștii! Pentru a putea fi alături de cei dragi, mergeți și vă vaccinați”, a declarat Harșovschi.