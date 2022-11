Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a anunțat că lunea viitoare se va încheia sezonul de anul acesta pentru închirierea trotinetelor electrice în municipiul Suceava. „Pentru că vremea încă permite, vă așteptăm la o plimbare cu trotineta și zilele acestea.

Începând cu data de 7 noiembrie 2022, Serviciul de Închiriere Trotinete Electrice Suceava EcoRide se va închide, trotinetele vor aștepta cuminți razele de soare din primăvară.

Mulțumim tuturor celor care susțin această formă alternativă de transport ecologic.

Sunteți un exemplu pentru noi toți”, a spus Lucian Harșovschi. Astfel, el a precizat că ultima zi pentru închirierea trotinetelor electrice „Suceava Eco Ride” va fi duminică, 6 noiembrie. El a arătat că banii neutilizați din portofelul electronic se raportează pentru sezonul următor.