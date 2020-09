Noul Consiliu Local Suceava se va constitui în maxim două săptămîni, pentru că sînt de parcurs anumite proceduri. Viceprimarul Lucian Harșovschi a declarat, la Radio Top, că reprezentanții Biroului Electoral Județean vor fi mîine la București pentru validarea rezultatelor. El a adăugat că etapa următoare va consta în înmînarea certificatelor care atestă cîștigarea mandatelor de primar și consilieri locali. Ulterior, prefectul va convoca ședința de învestire. Pe de altă parte, viceprimarul a afirmat, la Radio Top, că după ziua votului de duminică a plecat la odihnă de-abia luni, la ora 16.30. Lucian Harșovschi a spus: „Numărătoarea paralelă a voturilor s-a încheiat luni, la ora 04.30. Treaba mi-am încheiat-o la ora 16.30, la Biroul Electoral Municipal, unde am așteptat rezultatele. Am vrut să văd dacă rezultatele bat cu ceea ce-am numărat eu. Și a bătut la milimetru, nici un vot diferență. Inclusiv la repartizarea mandatelor în Consiliul Local”. În urma alegerilor de duminică, primarul Ion Lungu a cîștigat cel de-al cincilea mandat consecutiv. În Consiliul Local, cele 23 de mandate vor fi repartizate, după cum urmează: PNL-nouă, PSD-cinci, PMP-patru, USR-trei și Pro România-două.

