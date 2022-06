Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a anunțat că alți 428 de suceveni vor beneficia în această vară de proiectul de modernizare a Sucevei de la scara blocului. Lucian Harșovschi a precizat că în momentul de față au început lucrări de modernizare la mai multe blocuri din acest cartier, după cum urmează: Str. Calea Obcinilor: nr. 5, bl. T4, scara A; nr. 7, bl. 42; nr. 9, bl. T43; nr. 11, bl. 45; nr. 13, bl. T47; nr. 15, bl. 48, pe str. Rulmentului: nr. 2, bl. 44, scările A, B, C, D; nr. 4, bl. 46, scările A, B, C, D și pe Str. Corneliu Coposu: nr. 2, bl. 41, scara A.

Viceprimarul Sucevei a precizat că pe lângă reabilitarea covorului asfaltic, a trotuarelor și accesului la scările de bloc vor fi modernizate parcările existente și se încearcă și extinderea acestora acolo unde este posibil.